L'entroterra celebra la costa, Montefiore lancia evento sulla cucina marinara

Il 27 giugno all’Arena Raciti una serata dedicata alla cucina marinara romagnola tra gusto, tradizione e convivialità

Una serata per celebrare la Romagna attraverso i suoi sapori più autentici. Sabato 27 giugno l’Arena Raciti ospiterà “I Love Romagna”, l’appuntamento gastronomico promosso dalla Pro Loco di Montefiore Conca con il patrocinio del Comune, pensato per portare nel cuore della Valconca il meglio della tradizione marinara della Riviera.A partire dalle ore 19.30, il borgo medievale farà da cornice a un evento che unisce cucina, convivialità e identità territoriale. In uno dei centri storici più affascinanti della Romagna, residenti e visitatori avranno l’opportunità di trascorrere una serata all’aperto all’insegna dei profumi e dei sapori dell’Adriatico.Protagonista assoluto sarà il Menù del Marinaio, un percorso gastronomico che rende omaggio alla cultura marinara romagnola e alle ricette che da generazioni caratterizzano le tavole della costa. Dai primi piatti ispirati alla tradizione dei pescatori agli spiedini di gamberi, passando per il calamaro arrotolato e la grigliata di sardoncini, fino all’immancabile piadina accompagnata da insalata e cipolla, ogni portata racconterà un pezzo della storia culinaria del territorio.L’iniziativa vuole essere anche un’occasione per valorizzare il legame tra entroterra e Riviera, due anime complementari della Romagna che si incontrano attraverso il cibo, le tradizioni e l’ospitalità. Un appuntamento capace di unire il fascino del borgo medievale all’atmosfera semplice e genuina delle feste popolari che caratterizzano l’estate romagnola. L’intrattenimento sarà affidato all’orchestra Castellina - Pasi, accompagnata dalle fruste romagnole e da ballerini di folk romagnolo.Per rendere ancora più speciale la serata, i primi 200 partecipanti che acquisteranno il menù completo riceveranno in omaggio la maglietta “I Love Romagna – Limited Edition”.