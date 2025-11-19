Leonardo e Edge: nel 2026 nasce una joint venture strategica negli Emirati Arabi Uniti

Accordo firmato al Dubai Airshow: nuove produzioni nel settore della difesa e accesso a mercati export

Leonardo ed Edge, il gruppo emiratino attivo nella difesa, hanno ufficializzato al Dubai Airshow un accordo che porterà alla creazione di una joint venture industriale negli Emirati Arabi Uniti entro il 2026. La nuova società vedrà Leonardo detenere il 49% delle quote, mentre Edge ne controllerà il 51%.

L’intesa rappresenta un rapido avanzamento della collaborazione avviata lo scorso febbraio e rafforzata con il memorandum of understanding firmato a giugno. A siglare il nuovo accordo è stato l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Roberto Cingolani.

La joint venture produrrà soluzioni tecnologiche sviluppate da Leonardo, con particolare attenzione alla sensoristica, all’integrazione di sistemi e alle piattaforme avanzate. I prodotti, attualmente in fase di valutazione congiunta tra le due aziende, saranno destinati al mercato degli Emirati e, grazie alla nuova base operativa, potranno diventare un trampolino di lancio per l’espansione di Leonardo nei mercati dell’export.

L’accordo rafforza ulteriormente la presenza industriale di Leonardo nella regione, consolidando una collaborazione con uno dei principali protagonisti del settore difesa nel Golfo e aprendo la strada a nuove opportunità tecnologiche e commerciali.