Les Votives da X Factor al palco di Aquafan: "Prima volta che suoniamo in piscina"

La madre di uno dei componenti della band è originaria di Rimini: "Ci piace la Romagna, passare qui è sempre un piacere"

“Per tutti noi è la prima volta assoluta di suonare davanti a un pubblico…in piscina. Qui all’Aquafan si vive qualcosa di unico”. Les Votives sono stati i protagonisti ieri, 5 Agosto, del festival Maxibon Music Wave e hanno scatenato tutti con le loro più belle hit. Ci sono state alcune fan che sono arrivate da ogni angolo d’Italia per poterli incontrare. Da X Factor 2024 al palco della Piscina Onde di Aquafan a Riccione, il trio composto da Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Maria Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso), sta conquistando palcoscenici importanti, anche accanto a star mondiali come i Duran Duran e Thirty Seconds to Mars. Con il loro stile e la loro energia, Les Votives hanno portato sul palco melodie rock e anche messaggi importanti di pace: Riccardo, durante un assolo, ha anche mostrato la bandiera della Palestina, con la sua chitarra elettrica.

“In Romagna siamo già stati alcune volte e ci piace il pubblico perché è coinvolgente -dice la band - Tommy è molto legato a questa terra, visto che sua madre è originaria di Rimini. Passare da qui è sempre un piacere. Oggi all’Aquafan lo è ancora di più”. Il trio si è conosciuto sui banchi di scuola e nelle vie di quartiere, e da anni è legato da una grande amicizia. “Il nostro più grande sogno è portare il nostro progetto e la nostra musica anche all’estero - commentano ancora i Les Votives - nel frattempo continuiamo a comporre e fare live, a fine mese apriremo il concerto ai Franz Ferdinand e non vediamo l’ora. Prima di una pausa, sarà tempo di vacanze anche per noi. Saremo sparsi tra le isole di Pantelleria, della Grecia e in Francia”.