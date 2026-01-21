L'esempio di Luca Venturelli: 5 medaglie mondiali e l'abbraccio di Mattarella

Premiato per un 2025 da record

Il corridore di Bellaria al Quirinale. Luca Venturelli premiato dal presidente Mattarella. Il mezzofondista paralimpico Luca Venturelli, 21 anni, di Bellaria Igea Marina, sarà ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Atleta autistico, Venturelli è stato invitato insieme ad altri campioni del circuito paralimpico grazie ai risultati ottenuti a livello internazionale. Nel 2025 ha conquistato cinque medaglie mondiali: due in Australia, nei 1500 e 5000 metri, e tre ai campionati di cross country di Arenzano, nel circuito Virtus World. «È un grande onore – ha detto – stimo da sempre il presidente Mattarella». Nei prossimi giorni sarà anche ospite alla scuola XX Settembre di Rimini per raccontare ai ragazzi la sua esperienza sportiva.