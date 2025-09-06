L’esercito israeliano ordina l’evacuazione di Gaza City

Al Jazeera: almeno 10 morti oggi, decine di vittime negli attacchi delle ultime 24 ore

L’esercito israeliano ha intimato alla popolazione di Gaza City di abbandonare urgentemente la città e di dirigersi verso sud, in quella che viene definita una “zona umanitaria”.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, gli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore hanno causato oltre 50 morti, tra cui almeno sette bambini. L’offensiva ha colpito il centro urbano e si è estesa anche durante la notte al campo profughi di Shati, dove hanno perso la vita cinque persone, incluso un bambino.

Nello stesso campo, un ulteriore bombardamento contro una palazzina residenziale ha provocato altre cinque vittime. Nella giornata di oggi, Al Jazeera riferisce di altri 10 morti e nuovi edifici rasi al suolo.

L’escalation militare si inserisce in un contesto di crescente emergenza umanitaria, mentre decine di migliaia di civili sono costretti a spostarsi verso sud sotto i continui bombardamenti.