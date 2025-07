L'estate "va in pausa": weekend perturbato e variabile, lunedì 28 luglio marcato maltempo

Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare & Costa: "Ma l'estate non finisce: sarà una parentesi"

di Riccardo Giannini

Dopo un giugno estremamente afoso o torrido, a seconda della località riminese in cui si vive, con la media delle temperature che ha quasi eguagliato il giugno 2003 (quello più caldo da quando sono effettuate le rilevazioni con gli appositi strumenti tecnici), luglio si sta caratterizzando per un generale sopra media, ma non dovrebbe entrare negli annali, anche a causa degli ultimi giorni del mese, che saranno particolarmente movimentati dal punto di vista del meteo.

Detto che lunedì 21 luglio è stato il giorno più caldo finora dell'estate 2025, da domani (venerdì 25 luglio) cederà l'alta pressione ed entreranno correnti di origine atlantica: il tempo sarà così variabile, come spiega Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare & Costa.

"Domani i fenomeni saranno sparsi, di entità tra il debole e il moderato. Sono attese piogge già nella prima parte della giornata, in transito dall'entroterra alla costa, a più riprese nelle ore pomeridiane. Solo occasionalmente potranno assumere carattere di isolato temporale", spiega Antonioli.

Dopodomani (sabato 26 luglio) il risveglio sarà con ampie schiarite, ma nel pomeriggio-sera si registrerà la formazione di temporali di forte intensità: "Rispetto a venerdì l'instabilità sarà più accentuata e potranno esserci fenomeni fino alle prime ore della serata".

Domenica ci sarà una pausa dal maltempo, dopo qualche residua pioggia tra notte e primo mattino. Il caldo afoso della costa e il caldo torrido dell'entroterra, sotto venti di libeccio, sarà spazzato via dai venti di brezza nella giornata di venerdì e soprattutto dai venti da nord nelle giornate di sabato e domenica, con le temperature massime che rimarranno sotto quota 30° anche nelle zone di pianura.

Poi lunedì (28 luglio) sarà probabilmente il giorno peggiore dal punto di vista meteorologico: "Avremo un peggioramento strutturato in due fasi. La prima nel weekend, il secondo lunedì, con l'ingresso di una nuova perturbazione, molto più strutturata. Avremo piogge e temporali in forma diffusa". Al momento, secondo i modelli previsionali, sono previsti accumuli elevati: tra i 40 e i 60 mm lunedì, 20-30 nella prima parte di martedì 29 luglio. Lunedì inoltre si attiveranno venti intensi da nord, con raffiche forti, il mare sarà mosso, molto mosso al largo. "Ma non finisce l'estate: avremo solo qualche giorno con temperature sotto la media, in particolare lunedì, con massime tra i 22-23 gradi". Poi l'estate tornerà, anche se in un primo momento non con il suo volto "feroce".