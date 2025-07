L'étoile Eleonora Abbagnato arriva a Rimini per il concorso Nureyev

Si apre una settimana di grande danza

Eleonora Abbagnato, étoile de l'Opéra di Parigi e direttrice della scuola di ballo e del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, è l'ospite d'eccezione del concorso Rudolf Nureyev e del Grand stage che è in programma a Rimini dal 21 al 26 luglio. L'etoile sarà presente il 21 e assisterà a due lezioni speciali, opportunità per gli iscritti al Grand stage di aggiudicarsi l'ammissione diretta alla scuola di ballo dell'Opera di Roma. Per tutta la settimana Rimini diventa capitale della danza e accoglierà studentesse e studenti dai 15 ai 24 anni per onorare la memoria del celebre danzatore e coreografo. Tra gli altri ospiti l'étoiles de l'Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, con Clotilde Vayer, direttrice della scuola di ballo e del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

Novità di questa edizione il "Grand Stage en plein air", un défilé all'aperto che si terrà mercoledì 23 luglio alle 19: rivolto agli allievi del Grand Stage, così come a tutti gli allievi del territorio riminese. Sarà una sfilata di ballerini che partendo dal Teatro Amintore Galli proseguiranno in piazza Malatesta, fino al Circo Amarcord.

A chiudere la settimana le étoiles del San Carlo di Napoli, Claudia D'Antonio e Salvatore Manzo, protagonisti della 'Serata Internazionale di Danza', spettacolo conclusivo sabato 26 luglio al Galli. I ballerini si esibiranno nel pas de deux di Nureyev dal II atto del Don Quichotte e il pas de deux di José Martinez da Delibes Suite. Sul palco anche Liepa Miikaliunaite, una giovane danzatrice di origine lituana premiata all'edizione 2023, oggi è ballerina al Teatro dell'Opera di Stoccolma.

Il concorso è organizzato dall'Associazione Art Fest Aps, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev.