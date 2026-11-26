“Letture Felliniane”, al via la rassegna dedicata agli scrittori di Fellini

La Cineteca comunale di Rimini propone quattro film ispirati alle opere di Georges Simenon, il primo autore protagonista del ciclo. Si parte lunedì 30 novembre, ingresso gratuito

Gli scrittori che hanno abitato la biblioteca personale di Federico Fellini arrivano sul grande schermo della Cineteca comunale di Rimini. Lunedì 30 novembre prende il via “Letture felliniane”, la nuova rassegna organizzata insieme alla Biblioteca Gambalunga e dedicata agli autori presenti nella raccolta del regista.

Il primo ciclo è dedicato a Georges Simenon, lo scrittore più rappresentato nella biblioteca di Fellini, con oltre cento volumi. I due si incontrarono per la prima volta al Festival di Cannes del 1960, quando Simenon era presidente della giuria e contribuì all’assegnazione della Palma d’oro a La dolce vita. Da quell’incontro nacque un’amicizia durata fino alla morte dello scrittore e una lunga corrispondenza, poi raccolta nel volume Carissimo Simenon, mon cher Fellini. I quattro film in programma, tutti di lunedì alle 17 e a ingresso gratuito, attraversano quasi settant’anni di cinema e raccontano due aspetti della produzione di Simenon: le indagini del commissario Maigret e i cosiddetti romanzi “duri”, storie drammatiche in cui spesso non compaiono investigatori.

Si comincia il 30 novembre con Maigret – L'amore e la morte (2026), di Pascal Bonitzer, tratto da Maigret e gli aristocratici. Il commissario indaga sull’omicidio di un anziano diplomatico, in un ambiente segnato da vecchie amicizie e amori mai dimenticati.

Il 14 dicembre sarà proiettato La camera azzurra (2014), diretto e interpretato da Mathieu Amalric e tratto dal romanzo del 1964. La vicenda ruota attorno a un adulterio e a una morte, attraverso gli interrogatori di un uomo sospettato di omicidio. Il 28 dicembre toccherà a Luci nella notte (2004), di Cédric Kahn, ispirato a Luci rosse del 1953. Durante un viaggio in automobile, una coppia litiga e si separa. Da quel momento prende forma una notte dalle conseguenze imprevedibili.

La rassegna si chiuderà l’11 gennaio con Il commissario Maigret (1958), di Jean Delannoy, con Jean Gabin. Il commissario dà la caccia a un assassino di donne che colpisce a Montmartre. Il film è tratto da La trappola di Maigret, l’unico dei quattro romanzi presente nella raccolta di Fellini. “Letture felliniane” accompagnerà la presentazione al pubblico della biblioteca personale del regista, prevista entro le festività natalizie. La raccolta è stata acquistata dal Comune di Rimini con il contributo della Regione Emilia-Romagna, che ne ha sostenuto anche la catalogazione attraverso il Piano bibliotecario, ai sensi della legge regionale 18/2000.

La biblioteca sarà allestita al secondo piano del Palazzo del Fulgor, in un progetto firmato dall’architetto Alessandro Mori e finanziato da RivieraBanca attraverso l’Art Bonus.