L’Eurocamera respinge la sfiducia a von der Leyen: bocciata la mozione sul Mercosur

Non passa l’iniziativa dei Patrioti per l’Europa: 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astenuti

22 gennaio 2026 15:39
Ursula von der Leyen © Ansa/Epa
Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentata in relazione alla firma dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. Il testo non ha raggiunto la maggioranza necessaria, raccogliendo 165 voti favorevoli, a fronte di 390 contrari e 10 astensioni.

La mozione chiedeva le dimissioni dell’intera Commissione europea e della sua presidente ed era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa, formazione che riunisce diverse forze sovraniste e nazionaliste, tra cui la Lega, il partito ungherese Fidesz del premier Viktor Orbán e il Rassemblement National guidato da Jordan Bardella e Marine Le Pen.

Al centro delle critiche dei promotori vi era l’accordo Ue-Mercosur, ritenuto penalizzante per alcuni settori economici europei, in particolare l’agricoltura, e simbolo di una linea politica giudicata distante dagli interessi nazionali. La maggioranza dell’Eurocamera ha però respinto l’iniziativa, confermando la fiducia nella leadership di von der Leyen e nell’operato della Commissione.

Il voto rappresenta un segnale politico chiaro a sostegno dell’attuale esecutivo europeo, mentre il dibattito sull’accordo commerciale con i Paesi sudamericani resta aperto e continua a dividere le forze politiche all’interno dell’Unione.

