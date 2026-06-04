L’Europa delle fiere guarda a Rimini: Ufi sceglie la città per la conferenza 2027

Un riconoscimento internazionale per Ieg e tutta Rimini

Nel 2027 Rimini ospiterà la UFI European Conference, il più importante evento europeo della community fieristica internazionale.

UFI, the global association of the exhibition industry, che nel mondo conta circa 880 organizzazioni aderenti, riunisce in Europa oltre 300 leader di settore, organizzatori, quartieri fieristici e associazioni nazionali. Oggi ha annunciato a Smirne, in Turchia, dove si sta svolgendo la conferenza 2026, di aver scelto proprio Rimini per la propria conferenza annuale europea del prossimo anno.

Dunque, l’intera filiera fieristica europea sarà alla Fiera di Rimini agli inizi di giugno 2027.

"Ospitare la Conferenza Europea UFI nel 2027 – commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini - è la conferma che Rimini e IEG sono oggi un riferimento riconosciuto dall’industria fieristica globale. Portare a Rimini il cuore pulsante di questo settore mette la nostra città al centro di un confronto strategico su innovazione, tendenze e collaborazioni transfrontaliere: mostra alla comunità internazionale la forza del nostro sistema, la qualità delle nostre strutture e la capacità del territorio di ospitare eventi di alto profilo. Questo importante riconoscimento segue la scelta di Rimini per Routes 2026 e di Conference of the World Union of Wholesale (WUWM) nel 2024, a dimostrazione della dimensione internazionale e della capacità della città di attrarre da tutto il mondo i grandi appuntamenti che contano. Un risultato di cui essere orgogliosi, che dobbiamo alla sinergia fra IEG e il grande lavoro fatto in questi anni su grandi eventi, servizi, ospitalità, destinazione, promozione e aeroporto, un lavoro di squadra fondamentale nell’economia turistica del nostro territorio”.

“Possiamo dire – aggiunge Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG - che questo è un duplice riconoscimento per la città di Rimini, che è ormai un riferimento per grandi e qualificati eventi internazionali, e anche per IEG, stabilmente nel gruppo dei maggiori organizzatori fieristici europei. Sarà una grande, ulteriore occasione per far conoscere la nostra straordinaria capacità organizzativa e di accoglienza ad un pubblico di decisori”.