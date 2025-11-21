L’Europa prepara un piano alternativo per la pace in Ucraina

Mentre Washington pone un ultimatum a Kiev sul piano russo-americano, i leader europei lavorano a una proposta più favorevole all’Ucraina

L’Unione Europea sta elaborando una controproposta per mettere fine alla guerra in Ucraina, in risposta al piano di pace promosso da Stati Uniti e Russia. L’iniziativa europea punterebbe a condizioni più vantaggiose per Kiev, nel tentativo di evitare che l’Ucraina venga costretta ad accettare un accordo ritenuto troppo penalizzante.

Nelle ultime ore Volodymyr Zelensky ha avuto colloqui telefonici con Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer. I tre leader hanno ribadito il loro «incrollabile sostegno» a Kiev e la volontà di garantire una «pace giusta e duratura» che tuteli gli interessi europei e ucraini.

Secondo indiscrezioni, i capi di Stato e di governo dell’UE starebbero valutando una riunione d’emergenza a margine del G20 in Sudafrica, a cui parteciperà anche la premier italiana Giorgia Meloni. La Germania, inoltre, avrebbe previsto nuovi contatti con Washington.

Intanto gli Stati Uniti esercitano forti pressioni su Kiev: secondo fonti diplomatiche, Washington chiede all’Ucraina di accettare il piano russo-americano entro il 27 novembre, minacciando in caso contrario il blocco delle forniture militari e dell’intelligence.

Tra pressioni americane e iniziative europee, l’Ucraina si ritrova a dover valutare rapidamente il proprio margine di manovra in un momento cruciale della guerra.