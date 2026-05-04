L'ex Colonia è in vendita, il Comune riprova con l'asta

Riccione rilancia la vendita dell'ex Colonia Bertazzoni

Prosegue l’iter relativo alla procedura di trattativa diretta per l'alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”, situato in viale Torino ai numeri civici 7A, 9, 11 e 13. L’operazione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio comunale attraverso la vendita della piena proprietà dell’immobile, che comprende sia la ex colonia che il fabbricato denominato "ex isolamento", entrambi situati in una posizione di pregio strategico direttamente in fregio alla spiaggia.

L’attuale fase della procedura segue la seduta pubblica dello scorso 10 aprile, durante la quale non erano pervenute offerte economiche per il compendio. Il prezzo a base di gara per l’intero complesso immobiliare è confermato in euro 5.890.000,00, oltre Iva se ed in quanto dovuta. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, le offerte economiche dovranno essere presentate il giorno stesso della seduta pubblica, in calendario per l’11 maggio 2026 alle ore 10:00, presso la sede comunale di viale Vittorio Emanuele II, n. 2, al primo piano della palazzina Servizi risorse finanziarie.

La partecipazione alla trattativa è aperta a tutti i soggetti interessati ad acquisire il compendio alle condizioni e modalità previste dal bando. Gli interessati possono consultare il bando integrale, i riferimenti catastali (CF f. 13 mapp. 2338 sub 1-2-3 e CT f. 13 mapp. 2338 e mapp. 242) e tutta la modulistica necessaria sul sito istituzionale del Comune di Riccione nella sezione dedicata a bandi e gare.

Per ulteriori informazioni o per concordare sopralluoghi assistiti presso la struttura, il Servizio Patrimonio rimane a disposizione ai numeri telefonici 0541/608346, 0541/608240 o 0541/608305, oppure tramite l'indirizzo e-mail [email protected].