Hotel di Bellaria Igea Marina diventa "galleria" con i disegni di Elena Raimondi

Le opere celebrano la "romagnolità"

L'hotel "Bel Turismo Italia" di Bellaria Igea Marina si trasforma in una galleria d'arte contemporanea per ospitare una speciale collezione di ritratti dedicati all'identità romagnola, a cura di Elena Raimondi. L'esposizione raccoglie una serie di ritratti, a cui si affiancano tre disegni che celebrano la cucina Romagnola, rappresentando la Piadina sullo spartito scritto a mano dal maestro Secondo Casadei. L'artista di San Mauro Pascoli utilizza una tecnica mista che fonde inchiostro, acrilico e pastelli. Ogni opera cattura lo sguardo, le rughe d'espressione e la fiera convivialità tipica del popolo romagnolo. Dai personaggi storici della cultura locale alle figure iconiche del quotidiano, la mostra si rivela un vero viaggio antropologico e visivo.