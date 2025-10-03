Liberati i quattro parlamentari italiani fermati a bordo della Global Flotilla

Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi erano stati bloccati al largo di Gaza. Dopo i contatti diplomatici, il rientro in Italia da Tel Aviv

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata.

In tutto sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalle forze dell'esercito israeliano: sono stati trasferiti dalle autorità israeliane nel carcere di Saharonim, nel deserto di Neghev, nel sud di Israele, in attesa del completamento delle procedure per il previsto trasferimento nei rispettivi Paesi. Lo ha confermato Loubna Yuma, legale di Adalah, il team giuridico della Flotilla, all'agenzia Efe.