“Libertà a rischio con la destra”: scontro frontale tra Meloni e Schlein

La segretaria del Pd accusa il governo di mettere in pericolo democrazia e diritti. La premier replica duramente: “Puro delirio, vergogna a diffondere falsità sull’Italia”

Nuovo scontro politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con toni sempre più accesi nel confronto tra maggioranza e opposizione.

Dal congresso del Partito del Socialismo Europeo (Pse), la segretaria del Partito Democratico ha attaccato frontalmente la premier:

“In Italia c’è un’estrema destra al governo che taglia la spesa pubblica, la sanità e la scuola, blocca le nostre proposte sul salario minimo e produce solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni ha persino detto che l’opposizione è peggio di Hamas. Quando l’estrema destra è al governo, libertà e democrazia sono a rischio”.

Parole dure che hanno scatenato la reazione immediata di Giorgia Meloni, che ha affidato la sua replica a una nota dai toni altrettanto decisi:

“Puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”.

Le opposizioni, intanto, accusano la premier di “solito vittimismo”, sottolineando come il governo continui a rifiutare il confronto sui temi sociali più urgenti, dal salario minimo alla difesa dei servizi pubblici.

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle è scosso dalle dimissioni di Chiara Appendino dalla vicepresidenza del partito. Alla base della decisione, secondo indiscrezioni, ci sarebbero divergenze strategiche sul rapporto con il Pd e sulle prospettive di alleanza per le prossime elezioni.

Per molti osservatori, si tratta della prima vera crepa nella leadership di Giuseppe Conte dopo l’era Grillo, segno di un equilibrio interno sempre più complesso nel campo progressista.