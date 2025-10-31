Libri da brivido: cinque letture per entrare nello spirito di Halloween

L’esperta di libri Chiara Antonioli consiglia letture per grandi e piccini, tra fantasmi simpatici, streghette pasticcione e oscure avventure letterarie

A ogni periodo il suo libro. Abbiamo chiesto a Chiara Antonioli, scrittrice amatoriale e nostra esperta di libri, qualche consiglio su letture dedicate ad Halloween per grandi e piccini.

Per cominciare consiglio un libro per i più piccini dai 3 ai 6 anni: “Il fantasma cerca casa” di Morgane De Cadier e Florian Pigé e anche “Il ragnetto Timmy e le zucche parlanti” di Serena Fiorini.

E’ interessante anche questo libro per i bambini un po’ più grandi: “Racconti di Halloween” 10 storie divertenti e misteriose, tra zucche magiche, fantasmi buffi e streghette pasticcione di Gabriel Toma.

Un libro per ragazzi potrebbe essere: “L’estate dei fantasmi” di Saundra Mitchell e per terminare propongo un classico di Stephen King: “Le notti di Salem”.

Siete pronti ad avere paura nella notte di Halloween?