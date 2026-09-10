Libri da queste parti, alla Gambalunga tornano gli autori romagnoli

Dal 17 settembre al 27 ottobre la rassegna porta a Rimini romanzi, saggi e storie del territorio tra letteratura, memoria e ricerca.

La Biblioteca Gambalunga torna a mettere al centro gli autori legati a Rimini e alla Romagna con una nuova edizione di "Libri da queste parti". La rassegna, che negli anni è diventata uno degli appuntamenti della programmazione culturale della biblioteca, propone un calendario di incontri tra narrativa, storia, ricerca e memoria del territorio.

Una delle novità di questa edizione è la scelta di affiancare, in alcuni appuntamenti, opere accomunate da temi, atmosfere o generi. Un modo per mettere a confronto scritture e punti di vista differenti, lasciando che siano i libri stessi a creare il filo tra un incontro e l'altro.

Si parte giovedì 17 settembre nella Corte della Biblioteca Gambalunga con Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò, autori di "Velvet. Rock Club Rimini", che saranno in dialogo con Paolo Zanfini. Il volume, attraverso oltre 300 pagine soprattutto fotografiche, ripercorre ciò che il Velvet ha rappresentato per almeno due generazioni, tra musica e cultura della città.

Venerdì 18 settembre sarà invece la volta di Adriana Cavarero con "Il canto delle sirene", in dialogo con Nadia Urbinati. L'incontro, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini, intreccia filosofia, mito e riflessione contemporanea.

La rassegna proseguirà poi con alcuni nomi della cultura locale. Piero Meldini presenterà una nuova edizione di "Italia. Una storia d'amore", romanzo ambientato nelle prime stagioni balneari riminesi, mentre la giornalista Daniela Tagliafico porterà "Chi resta mentre il mondo scappa. Storie di confini e sopravvivenza", dedicato al tema dei confini geografici e interiori.

Il 25 settembre spazio a due opere prime che si muovono tra storia, mistero e avventura: "Il cuore di Salomone" di Andreina Dasi e "I segreti della Valle Errante" di Raffaello Fabbri. Per gli amanti del giallo gli appuntamenti proseguiranno il 2 ottobre con Maurizio Ceccarini e "L'estate cattiva", il 6 ottobre con Alberto Cassani e "Adrenalina" e il 16 ottobre con Luciano Caminati, autore de "I demoni del Sepik".

Accanto ai romanzi troveranno spazio anche libri dedicati alla città e al suo patrimonio. Simona Talenti presenterà "Rimini", un volume dedicato all'architettura cittadina e ai progetti realizzati, mentre Annio Maria Matteini ripercorrerà la propria esperienza professionale in "Progetti in cinquant'anni. Una vita d'architetto". Il rapporto tra paesaggio, comunità e storia sarà invece al centro del lavoro di Oreste Delucca, autore de "Il grano e la vite nel Medioevo".

La chiusura, martedì 27 ottobre, sarà affidata a un doppio appuntamento. Giampaolo Proni presenterà "Le fedeli d'amore. Una commedia di provincia", primo volume di una trilogia che attraversa diversi generi, dal giallo al racconto erotico e amoroso. Daniela Muratori porterà invece "Alici marinate", romanzo nel quale si intrecciano erotismo e cibo. Gli incontri si svolgeranno nella Sala della Cineteca di Rimini, mentre i primi due appuntamenti del 17 e 18 settembre saranno ospitati nella Corte della Biblioteca Gambalunga.