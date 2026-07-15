“Libri d’Amare” torna in spiaggia: a Rimini letture e incontri con gli autori sotto l’ombrellone

Tre appuntamenti gratuiti tra luglio e agosto negli stabilimenti balneari della Riviera

Entra nel vivo la seconda edizione di “Libri d’Amare - Il piacere della lettura: viaggia con la mente mentre ti godi il mare", il progetto promosso da SIB – Sindacato Italiano Balneari e Confcommercio della provincia di Rimini, in collaborazione con la Biblioteca civica Gambalunga e con il patrocinio del Comune di Rimini, che porta libri e autori negli stabilimenti balneari della Riviera.

“Siamo convinti che iniziative come questa contribuiscano a rendere la nostra offerta turistica sempre più ricca e qualificata - sottolinea il presidente provinciale del SIB, Riccardo Ripa -. Dopo il positivo riscontro della prima edizione ripartiamo con entusiasmo. La spiaggia non è solo il luogo del relax, ma può diventare anche uno spazio di cultura, confronto e anche di scoperta delle eccellenze della nostra città, come la Biblioteca Gambalunga”.

Il primo appuntamento è in programma domani, giovedì 16 luglio, alle 17.30, al Bagno 68/69 Onde Beach di Rimini, con lo scrittore riminese Stefano Baldazzi, che presenterà il romanzo La schiuma nel cappuccino (Panozzo Editore) dialogando con il giornalista Elio Pari e l’attrice Maria Costantini. Presente all’incontro sarà il direttore della Biblioteca civica Gambalunga, Paolo Zanfini, che parteciperà all’avvio della rassegna, confermando la collaborazione tra la biblioteca e il progetto, nato per promuovere la lettura anche nei luoghi della vacanza e ampliare le occasioni di incontro tra autori e lettori.

Il calendario proseguirà giovedì 23 luglio, alle ore 11, al Bagno 119/120 Il Gabbiano di Rivazzurra, con la scrittrice riminese Daniela Muratori, autrice di Alici marinate (NFC Edizioni), un percorso letterario che intreccia erotismo e cibo in un viaggio multisensoriale privo di filtri o “guide turistiche”, che verrà descritto insieme allo scrittore Stefano Baldazzi e all’attrice Maria Costantini.

Lunedì 27 luglio, alle 17.30, al Bagno 10 Vatikaki di Rivabella, sarà invece protagonista la giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia, che presenterà il thriller L.E.I. - L’estrema illusione (Il Ponte Vecchio), fresco vincitore del premio Garfagnana in Giallo 2026 nella sezione Nero digitale, in dialogo con la giornalista Giorgia Bertozzi.

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita.