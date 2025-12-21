Libri per prepararsi al Natale: nutrire lo spirito con la lettura

I consigli di Chiara Antonioli, tra testi spirituali, racconti natalizi e storie per i più piccoli

Prepararsi al Natale cibando non solo il corpo ma anche lo spirito. Abbiamo chiesto a Chiara Antonioli, scrittrice amatoriale riminese e curatrice dello spazio social Libri-Mania, di suggerirci alcune letture per “riscaldare” l’atmosfera con testi piacevoli e ricchi di spunti di riflessione.

Per quanto riguarda il Natale di tipo spirituale consiglio: Ronchi E., "La danza dei grembi. Meditazioni per l'Avvento", Paoline 2022 - Gamberini G. (a cura), "L'incanto del Natale nella poesia e nell'arte", Paoline 1996 e anche “Oltre il futuro perché sia Natale” di don Tonino Bello.

Un libro molto interessante è “Sette storie natalizie” di Leo Buscaglia dove l’autore racconta i natali del suo passato.

Per i piccoli lettori consiglio: “La notte prima di Natale” di Clement C. Moore (3-5 anni), “Natale al contrario” di Cristina Soriano (5-7 anni), “Winston e l’avventura di Natale” di Alex T. Smith (Gribaudo) (7-9 anni) .