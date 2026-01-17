Liceale accoltellato davanti alla scuola: caccia all’aggressore a Sora

Il ragazzo ferito dopo una discussione con uno sconosciuto davanti al liceo artistico. Indagano i carabinieri

Nuovo episodio di violenza che coinvolge studenti nei pressi degli istituti scolastici, a poche ore dalla tragedia avvenuta ieri a La Spezia. Questa mattina uno studente è stato accoltellato davanti al liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone, al termine di una discussione con uno sconosciuto.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta davanti al cancello della scuola, sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti. Dopo un’accesa lite, l’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il ragazzo al collo, per poi darsi immediatamente alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità del responsabile.

Il giovane ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato un’escoriazione al collo. Le sue condizioni non sarebbero gravi: la prognosi è di dieci giorni.

L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza nei pressi delle scuole e sulla crescente frequenza di episodi di violenza che coinvolgono ragazzi.