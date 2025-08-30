Lido di Venezia blindato per il corteo pro-Palestina

In occasione della Mostra del Cinema oltre cinquemila in piazza: dal mondo cattolico ai centri sociali, artisti e associazioni

Lido di Venezia trasformato in una zona ad alta sicurezza per il corteo pro-Palestina organizzato in concomitanza con la Mostra del Cinema. Alla manifestazione hanno preso parte “più di 5mila persone”, secondo gli organizzatori, unite dallo slogan per una “Palestina libera”.

Dietro lo striscione hanno sfilato realtà molto diverse tra loro: gruppi cattolici, esponenti dell’Anpi, attivisti dei centri sociali, fino agli artisti del collettivo Venice4Palestine. Il corteo ha attraversato il Gran Viale e il lungomare del Lido, fermandosi nei pressi della zona del Palazzo del Cinema, presidiato dalle forze dell’ordine per garantire lo svolgimento della Mostra.

Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza, con un massiccio dispiegamento di uomini e controlli a ogni accesso.

Intanto, cresce l’attenzione internazionale: domani da Genova, Barcellona e altre città del Mediterraneo partirà una nuova flottiglia umanitaria diretta verso Gaza, con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano che da anni isola la Striscia.