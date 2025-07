"L'Imbosco", tra musica e disagi: la segnalazione di Yuri Magalotti

La musica assordante fino a tarda notte rende impossibile dormire

Alla nostra redazione è giunta la segnalazione di Yuri Magalotti, che denuncia il progressivo snaturamento dell’iniziativa culturale “L’Imbosco”, evento musicale organizzato al Parco Powell di Santarcangelo. Secondo Magalotti, quello che dovrebbe essere un momento di aggregazione e intrattenimento si sta trasformando, anno dopo anno, in una fonte di disagio costante per i residenti.

“La musica assordante fino a tarda notte rende impossibile dormire – scrive –. Si può tollerare il rumore nel fine settimana, ma nei giorni feriali arrivare alle due di notte è semplicemente inaccettabile”.

Non si tratterebbe di un caso isolato, ma di una situazione che si ripete ogni estate. Un evento che, a detta del cittadino, somiglia sempre più a un “rave legalizzato”, con il Comune pienamente consapevole del disagio arrecato, ma che continua ad autorizzarlo.

“La domanda è semplice: dove sono i controlli? Perché chi lavora, studia o semplicemente desidera riposare non ha alcuna tutela?”, prosegue Magalotti, sottolineando come Santarcangelo non sia Ibiza, ma un borgo medievale con una comunità che merita rispetto. Magalotti conclude con un appello: "serve un cambio di rotta".