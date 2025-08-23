Rimini, auto invade la corsia opposta: violento frontale sulla Statale 16

Lo scontro ha coinvolto una Golf e una Dacia. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tre ambulanze

Incidente stradale questa sera (sabato 23 agosto), intorno alle 22.30, sulla Statale 16 a Rimini. Il violento frontale ha coinvolto una Volkswagen Golf condotta da un anziano, che procedeva in direzione Sud, e una Dacia con a bordo due ragazze, diretta nel senso di marcia opposto. Dai primi accertamenti, è stata la Golf a invadere la corsia opposta. L'impatto tra le due vetture è stato inevitabile. La dinamica è al vaglio della pattuglia della Polizia Stradale intervenuta, assieme ai Vigili del Fuoco e a 3 ambulanze e all'auto medica del 118.