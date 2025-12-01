Limiti a 30 all'ora in via Cà Sabbioni: Comune accelera sulle "Zone 30"

Rimini estende le "Zone 30": raggiunto quasi il limite dei 9 chilometri di rete

Il Comune introduce il limite dei 30 km/h in un tratto di via Cà Sabbioni, fino a via Sagrat, dopo le segnalazioni dei residenti e un sopralluogo tecnico che ha confermato la necessità di ridurre la velocità rispetto all’attuale limite di 50 km/h.

Con questo intervento la rete delle “zone 30” sul territorio comunale raggiunge gli 8,9 km, estendendosi ormai in oltre 30 contesti urbani, dalle aree residenziali ai quartieri costieri. Le zone a monte e a mare della Statale 16, insieme al Parco del Mare sul Lungomare Nord e Sud, costituiscono i principali assi su cui si sviluppa la regolazione della mobilità lenta.

Tra le aree più interessate figurano Centro Storico, San Giuliano Mare, Colonnella, Rivazzurra e il Ghetto Turco, oltre ai quartieri residenziali dell’entroterra come Gaiofana, Padulli, Celle e Santa Giustina. Il sistema coinvolge anche la zona artigianale di Montescudo e l’intera fascia del nuovo lungomare, da Viserbella a Miramare, garantendo maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita nei quartieri.