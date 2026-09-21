L’Imolese si ferma sullo 0-0 con l’Osteria Grande: il Rimini vola in vetta

I rossoblù di Antonioli non sfondano al Galli e raccolgono un punto: ora sono secondi a -2 dal Rimini. Domenica sfida al Pietracuta

L’Imolese incappa nel primo mezzo stop della stagione e non va oltre lo 0-0 al Galli contro un’Osteria Grande solida, ordinata e ancora imbattuta. I rossoblù vedono così interrompersi la striscia di tre vittorie consecutive e, complice il successo del Rimini, perdono la vetta della classifica. Antonioli ripropone lo stesso undici delle prime tre giornate e l’Imolese parte con l’intenzione di fare la partita. I rossoblù palleggiano, occupano la metà campo avversaria e provano a trovare spazi, ma la squadra di Melotti si conferma difficile da superare. La prima occasione arriva al 10’: Baietti calcia con forza, ma la conclusione non trova lo specchio. Poco dopo è Belcastro a sfiorare il vantaggio. Il centrocampista prova a ripetersi su punizione dopo il gol segnato due settimane fa contro il Santarcangelo, ma questa volta la traversa gli nega la gioia del gol. L’Osteria Grande regge l’urto e con il passare dei minuti riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa. L’Imolese continua a cercare la giocata decisiva, ma senza riuscire a trasformare il proprio predominio territoriale in una rete. Nella ripresa Antonioli prova a cambiare l’inerzia della partita con gli ingressi dalla panchina, ma il risultato non cambia. L’Osteria Grande difende con ordine e porta a casa un punto prezioso, confermandosi imbattuta dopo quattro giornate. Il pareggio costa all’Imolese il primo posto. Il Rimini, ancora vittorioso e senza gol subiti, sale infatti a quota 12 punti, mentre i rossoblù si portano a 10, con tre vittorie e un pareggio. Alle loro spalle c’è il Massa Lombarda, anch’esso a 10 punti. Per l’Imolese, però, non c’è tempo per rimuginare sul passo falso. Domenica i rossoblù saranno chiamati a reagire nella sfida contro il Pietracuta, attualmente a quota 5 punti dopo quattro giornate.

La classifica