L’Imolese si ferma sullo 0-0 con l’Osteria Grande: il Rimini vola in vetta
I rossoblù di Antonioli non sfondano al Galli e raccolgono un punto: ora sono secondi a -2 dal Rimini. Domenica sfida al Pietracuta
L’Imolese incappa nel primo mezzo stop della stagione e non va oltre lo 0-0 al Galli contro un’Osteria Grande solida, ordinata e ancora imbattuta. I rossoblù vedono così interrompersi la striscia di tre vittorie consecutive e, complice il successo del Rimini, perdono la vetta della classifica. Antonioli ripropone lo stesso undici delle prime tre giornate e l’Imolese parte con l’intenzione di fare la partita. I rossoblù palleggiano, occupano la metà campo avversaria e provano a trovare spazi, ma la squadra di Melotti si conferma difficile da superare. La prima occasione arriva al 10’: Baietti calcia con forza, ma la conclusione non trova lo specchio. Poco dopo è Belcastro a sfiorare il vantaggio. Il centrocampista prova a ripetersi su punizione dopo il gol segnato due settimane fa contro il Santarcangelo, ma questa volta la traversa gli nega la gioia del gol. L’Osteria Grande regge l’urto e con il passare dei minuti riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa. L’Imolese continua a cercare la giocata decisiva, ma senza riuscire a trasformare il proprio predominio territoriale in una rete. Nella ripresa Antonioli prova a cambiare l’inerzia della partita con gli ingressi dalla panchina, ma il risultato non cambia. L’Osteria Grande difende con ordine e porta a casa un punto prezioso, confermandosi imbattuta dopo quattro giornate. Il pareggio costa all’Imolese il primo posto. Il Rimini, ancora vittorioso e senza gol subiti, sale infatti a quota 12 punti, mentre i rossoblù si portano a 10, con tre vittorie e un pareggio. Alle loro spalle c’è il Massa Lombarda, anch’esso a 10 punti. Per l’Imolese, però, non c’è tempo per rimuginare sul passo falso. Domenica i rossoblù saranno chiamati a reagire nella sfida contro il Pietracuta, attualmente a quota 5 punti dopo quattro giornate.
La classifica
Pos.
Squadra
PT
G
V
N
P
F
S
DR
1
Rimini Calcio
12
4
4
0
0
10
0
+10
2
Imolese Calcio
10
4
3
1
0
9
1
+8
3
Massa Lombarda
10
4
3
1
0
7
1
+6
4
Medicina Fossatone
8
4
2
2
0
4
2
+2
5
Castenaso Calcio
7
4
2
1
1
5
5
0
6
Sammaurese
6
4
2
0
2
8
4
+4
7
Osteria Grande
6
4
1
3
0
5
1
+4
8
Savignanese
6
4
2
0
2
4
4
0
9
Sanpaimola
6
4
2
0
2
5
6
-1
10
Comacchiese 2015
6
4
2
0
2
4
8
-4
11
Pietracuta
5
4
1
2
1
3
3
0
12
Russi
5
4
1
2
1
2
4
-2
13
Fratta Terme
4
4
1
1
2
3
4
-1
14
Vis Novafeltria Calcio
4
4
1
1
2
4
6
-2
15
Valsanterno 2009
2
4
0
2
2
1
4
-3
16
Young Santarcangelo
1
4
0
1
3
2
7
-5
17
San Marino Calcio
1
4
0
1
3
1
9
-8
18
Futball Cava Ronco
0
4
0
0
4
1
9
-8