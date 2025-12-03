L'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate

Primo si alla revoca dell'immunità per Moretti

L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto presentato all'Ufficio europeo antifrode e poi trasmesso alla Procura europea. Il legale dell'ex ministra, rilasciata nella notte ma indagata formalmente per frode assieme agli altri due coinvolti, riferisce che durante l'interrogatorio 'sono stati forniti chiarimenti a 360 gradi'. Come riporta l'Ansa, lLa commissione giuridica del Parlamento Ue intanto ha approvato la richiesta avanzata dalla procura belga di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Moretti nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Richiesta respinta invece per l'altra eurodeputata dem Gualmini. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera.