Lino Banfi taglia i celebri baffi a Riccione: mantenuta la promessa alla moglie

L'attore ha scelto un salone della città per un gesto dal forte valore simbolico, a pochi giorni dal suo 90° compleanno

Un gesto semplice, ma carico di significato. Nei giorni scorsi Lino Banfi, in Riviera per l'Italian Global Series 2026, ha scelto il salone Gisella Bernasconi Hair Boutique di viale Dante a Riccione per tagliare i suoi celebri baffi.

L'attore pugliese ha deciso di mantenere una promessa fatta tanti anni fa alla moglie, scomparsa tre anni fa, compiendo il gesto a pochi giorni dal suo 90° compleanno. Durante la permanenza in Riviera, Banfi è stato anche tra i protagonisti dell'Italian Global Series, partecipando all'incontro ospitato alla Corte degli Agostiniani di Rimini.

«Un gesto semplice che ci ha emozionato, che racconta una bellissima storia d'amore e che resterà un ricordo prezioso per tutto il nostro staff», raccontano dal salone riccionese, che ha condiviso il momento vissuto insieme all'attore.