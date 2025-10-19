L’Inter espugna l’Olimpico: 1-0 alla Roma e ritorno in vetta alla Serie A

I nerazzurri approfittano del passo falso del Napoli, sconfitto dal Torino. In attesa delle gare di Milan e Juventus, l’Inter si riprende la testa della classifica

L’Inter torna al comando della Serie A grazie a una vittoria di misura sull’erba dell’Olimpico. I nerazzurri superano la Roma 1-0 al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa da una zampata nel secondo tempo che vale tre punti pesantissimi nella corsa scudetto.

La squadra di Simone Inzaghi ha saputo gestire la pressione, capitalizzando al meglio l’imprevisto stop del Napoli, battuto dal Torino in una gara sorprendente. Con questo risultato, l’Inter sale in vetta alla classifica, in attesa delle partite di Milan e Juventus: i rossoneri, distanti due lunghezze, affronteranno in serata la Fiorentina a San Siro, mentre i bianconeri, terzi a -3, saranno di scena a Como nel lunch match delle 12.30.

Nelle altre partite della giornata, equilibrio e reti inviolate: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona terminano entrambe 0-0, lasciando le rispettive squadre in cerca di punti preziosi per le proprie ambizioni.

Una giornata, dunque, che conferma il grande equilibrio in vetta e promette scintille nelle sfide che chiuderanno il weekend di Serie A.