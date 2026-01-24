L’Inter trema con il Pisa, poi dilaga: 6-2 e fuga a +6 sul Milan

Avvio shock con la doppietta di Moreo, poi la svolta nerazzurra firmata Dimarco: sei gol e primato consolidato. Ora il Milan è chiamato a rispondere all’Olimpico

A cura di Redazione 24 gennaio 2026 07:40

© Ansa

