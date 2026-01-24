L’Inter trema con il Pisa, poi dilaga: 6-2 e fuga a +6 sul Milan
Avvio shock con la doppietta di Moreo, poi la svolta nerazzurra firmata Dimarco: sei gol e primato consolidato. Ora il Milan è chiamato a rispondere all’Olimpico
L’Inter archivia la pratica Pisa con un roboante 6-2, ma il punteggio finale racconta solo in parte una partita iniziata in salita per i nerazzurri. Nei primi 25 minuti, infatti, è il Pisa a sorprendere tutti portandosi sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo, bravo a sfruttare le disattenzioni della difesa interista.
La svolta arriva con l’ingresso in campo di Dimarco, che cambia ritmo e volto al match. L’Inter riprende fiducia e accorcia le distanze con Zielinski su calcio di rigore, per poi completare la rimonta con il gol di Martinez. Da quel momento è un monologo nerazzurro: Esposito firma il sorpasso, Dimarco trova la gioia personale con un sinistro vincente, quindi Bonny e Mkhitaryan chiudono definitivamente i conti.
Un successo pesante che permette all’Inter di allungare temporaneamente a +6 sul Milan, atteso domenica dalla difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Sempre domenica, big match anche all’Allianz Stadium con Juventus-Napoli, in una giornata che potrebbe dire molto sulla corsa al vertice.