Lions Club Ariminus Montefeltro apre l’anno sociale tra profumi e distillati

Il primo meeting si è svolto alla Tenuta Saiano di Montebello, con l’Olfattorio di Baldo Baldinini e una degustazione di vini e pietanze locali

Si è aperto fra aromi, essenze e l’intrigante universo dei profumi e dei distillati l’anno sociale 2025-26 del Lions Club Ariminus Montefeltro.

Su input e sotto il coordinamento della socia “di casa”, la torinese Loretta Contucci, il primo Meeting della nuova stagione del Club guidato del presidente Daniele Cesaretti ha infatti avuto per teatro la Tenuta Saiano di Montebello e in particolare l’originalissimo Olfattorio di Baldo Baldinini, un maestro in materia con collaborazioni di altissimo livello sia nel mondo dei “nasi” che nell’enogastronomia stellata che ha poi tenuto una relazione coadiuvato dai soci Matteo Pirini ed Agnieszka Penksyk.

Dopo il “tuffo” nella collezione di migliaia di profumi, essenze, aromi naturali, molti dei quali rari e di difficile reperimento, utilizzati nella preparazione di bevande alcooliche o ingredienti di cucina, i partecipanti sono passati dalla teoria alla pratica “testando” i prodotti con una succulenta degustazione di pietanze, distillati e vini del territorio nell’elegante sala dell’incantevole Tenuta.

Fra gli ospiti, i sindaci di Santarcangelo e Poggio Torriana Filippo Sacchetti e Ronny Raggini, la presidente del Lions Club Santarcangelo Meris Zannoni e il presidente del Lione Club Rubicone Michele Fabbri.