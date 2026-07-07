Lions Club del Rubicone dona 1.600 euro all’Emporio Solidale di Santarcangelo

Il ricavato della corsa benefica "Corri per chi non può" sosterrà l’attività dell’associazione a favore delle famiglie in difficoltà

Si è svolta oggi, nella sala del Consiglio del Comune di Santarcangelo di Romagna, la cerimonia di consegna di un contributo di 1.600 euro da parte del Lions Club del Rubicone all’Emporio Solidale di Santarcangelo di Romagna, associazione che offre sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di generi alimentari e un servizio di assistenza psicologica.

Alla consegna erano presenti il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore ai Servizi sociali Filippo Borghesi, insieme ai rappresentanti del Lions Club del Rubicone: il past president Michele Fabbri, il nuovo presidente Mimmo Carbone, il tesoriere Giovanni Clementi e Davide Gori, officer della manifestazione benefica. Per l’Emporio Solidale ha partecipato il presidente Daniele Mele. Il contributo rappresenta il ricavato della manifestazione "Corri per chi non può", organizzata dal Lions Club del Rubicone e svoltasi lo scorso 17 maggio a Savignano sul Rubicone.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 400 corridori, confermando il forte coinvolgimento della comunità in un evento che ha unito sport e solidarietà. Le risorse raccolte contribuiranno a sostenere le attività dell’Emporio Solidale, realtà che rappresenta un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio, offrendo non solo un aiuto concreto attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, ma anche un supporto psicologico per affrontare situazioni di particolare fragilità.