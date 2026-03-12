“Lions di Gusto”, a Sant’Angelo di Gatteo la nona edizione tra cucina e solidarietà

Domenica 22 marzo pranzo aperto a tutti con gara di Zuppa Inglese: il ricavato sosterrà progetti per persone con disabilità in Romagna

Domenica 22 marzo alle ore 12, nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la IX edizione di “Lions di gusto”, l’iniziativa conviviale e solidale per le famiglie promossa dai Lions Club della Zona, aperta a tutta la cittadinanza.

Una giornata dedicata alla condivisione, alla cucina e alla solidarietà voluta dai Club Santarcangelo di Romagna, Rubicone, Rimini Host, Rimini Malatesta, Cattolica, Riccione e Ariminus Montefeltro.

I partecipanti sono invitati a portare una specialità preparata in casa, una ricetta di famiglia o un piatto del cuore. Si intende una piccola quantità da condividere con gli altri ospiti, nel segno della convivialità e della tradizione culinaria.



Durante il pranzo è prevista anche una gara culinaria, dedicata quest’anno alla Zuppa Inglese, grande classico della tradizione. Le diverse preparazioni saranno degustate e valutate da una giuria della giornata che proclamerà la più apprezzata del Lions di Gusto 2026.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di servizio che i Lions Club promuovono sul territorio a sostegno della comunità e delle persone più fragili e l’intero ricavato andrà a sostegno di progetti e attività a favore di persone diversamente abili in Romagna.

Quota di partecipazione: 25 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: 338 6209263