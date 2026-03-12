Altarimini

“Lions di Gusto”, a Sant’Angelo di Gatteo la nona edizione tra cucina e solidarietà

Domenica 22 marzo pranzo aperto a tutti con gara di Zuppa Inglese: il ricavato sosterrà progetti per persone con disabilità in Romagna

A cura di Grazia Antonioli Redazione
12 marzo 2026 10:38
Gatteo
Domenica 22 marzo alle ore 12, nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la IX edizione di “Lions di gusto”, l’iniziativa conviviale e solidale per le famiglie promossa dai Lions Club della Zona, aperta a tutta la cittadinanza.
Una giornata dedicata alla condivisione, alla cucina e alla solidarietà voluta dai Club Santarcangelo di Romagna, Rubicone, Rimini Host, Rimini Malatesta, Cattolica, Riccione e Ariminus Montefeltro.
I partecipanti sono invitati a portare una specialità preparata in casa, una ricetta di famiglia o un piatto del cuore. Si intende una piccola quantità da condividere con gli altri ospiti, nel segno della convivialità e della tradizione culinaria.


Durante il pranzo è prevista anche una gara culinaria, dedicata quest’anno alla Zuppa Inglese, grande classico della tradizione. Le diverse preparazioni saranno degustate e valutate da una giuria della giornata che proclamerà la più apprezzata del Lions di Gusto 2026.
L’iniziativa si inserisce tra le attività di servizio che i Lions Club promuovono sul territorio a sostegno della comunità e delle persone più fragili e l’intero ricavato andrà a sostegno di progetti e attività a favore di persone diversamente abili in Romagna.
Quota di partecipazione: 25 euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni: 338 6209263

