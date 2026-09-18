Lipu, domenica una camminata per conoscere e pulire il tratto urbano del Marecchia

Appuntamento alle 17 sotto il ponte di Rivabella, lato San Giuliano

Una camminata per conoscere più da vicino il tratto urbano del Marecchia e, allo stesso tempo, prendersene cura. È l’iniziativa organizzata dalla Lipu Rimini per domenica 20 settembre, con appuntamento alle 17 sotto il ponte di Rivabella, lato San Giuliano.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui valori naturalistici del fiume, che attraversa la città e ospita una sorprendente varietà di specie. In questo periodo, inoltre, le fioriture lungo il fiume offrono un habitat ricco anche per numerose specie di farfalle, mentre al calare della sera arrivano i pipistrelli.

La camminata sarà anche un momento di pulizia e cura dell’area.

Perché, ricorda la Lipu, «il fiume ha bisogno di noi, noi siamo fiume. Il fiume va al mare. E con lui tutti i rifiuti».

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il 389 0570107.