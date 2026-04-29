Lipu Rimini contro l’abbattimento delle volpi: “Così si rompe l’equilibrio naturale”

L’associazione difende il ruolo della specie negli ecosistemi e attacca i piani di controllo: “Favoriscono i cacciatori e ignorano biodiversità ed etica”

La Lipu di Rimini interviene contro il nuovo piano di abbattimento della volpe, richiamando il progetto “Natural Helpers” dedicato alla tutela della biodiversità.

«La volpe svolge un ruolo fondamentale nel regolare specie dannose come le arvicole», sottolinea l’associazione.

«Non esiste rischio di sovrappopolazione: si autoregola in base alla disponibilità di cibo».

Tra i benefici evidenziati anche la diffusione dei semi e il contributo alla diversità degli ecosistemi rurali.

«Aiuta inoltre a eliminare animali malati e a ridurre i rischi sanitari, come la diffusione della malattia di Lyme».

Per la Lipu, «non si tratta di difendere una sola specie, ma di preservare gli equilibri della Natura».

Dura la critica ai piani di controllo: «sono interventi che compromettono questi equilibri e favoriscono solo la lobby dei cacciatori».

«La volpe è già una specie cacciabile, ma si insiste con abbattimenti anche in periodi delicati».

«Diciamo no a una guerra contro la Natura e a scelte eticamente inaccettabili», conclude l’associazione.