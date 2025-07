L'Iran lancia sei missili sulla base americana in Qatar

Forti esplosioni su Doha, allerta anche in Siria e Iraq

Massima allerta per la rappresaglia dell'Iran contro gli Stati Uniti dopo gli attacchi ai siti nucleari. Lanciati sei missili sulla base americana in Qatar. Come riporta l'Ansa, forti esplosioni sono avvertite nel cielo di Doha. Colpi di mortaio hanno raggiunto un'altra base statunitense in Siria, secondo l'agenzia iraniana Mehr. L'allarme riguarda anche eventuali attacchi da cellule dormienti negli Usa o fuori. Riappare intanto la Guida suprema Khamenei per la prima volta dopo gli attacchi: 'Il nemico sionista ha commesso un grave crimine. Deve essere punito'. Putin vede al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, ma non si sbilancia per Teheran. 'L'aggressione non provocata contro l'Iran non ha motivi nè giustificazioni. La Russia sta facendo sforzi per sostenere il popolo iraniano come possibile', dice. Ma Mosca non vuole intaccare le relazioni con Washington