Liscio Street Parade 2026 a Rimini: tre giorni di musica e ballo in Piazzale Kennedy

Dal 21 al 23 giugno torna la rassegna della Notte Rosa con orchestre di liscio, Gen Z del folk e parata delle scuole di ballo romagnole a ingresso libero

Torna a grande richiesta per la Notte Rosa la terza edizione della Liscio Street Parade a Rimini dopo il successo delle prime due edizioni e il boom del Capodanno in Piazzale Kennedy a Rimini: arrivano le piu' grandi orchestre di liscio, la Gen Z del Liscio e la grande parata di tutte le scuole di ballo di Romagna!



Dal 21 al 23 giugno torna a Rimini la terza edizione della Liscio Street Parade, l’evento dedicato al liscio e al ballo popolare che animerà Piazzale Kennedy con tre serate di musica, spettacolo e danza a ingresso libero.



Ideata da Giordano Sangiorgi e promossa da Materiali Musicali, promoter della Notte del Liscio, insieme a Le Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna, la manifestazione conferma il suo obiettivo: riportare il liscio e la tradizione romagnola nelle piazze, coinvolgendo pubblici di tutte le età in un’atmosfera di festa e condivisione.



Il programma prenderà il via domenica 21 giugno alle ore 18 con l’Orchestra Santa Balera, la Gen Z del Liscio in un organico completamente rinnovato dopo che tutti i giovani che coltivato hanno rinnovato tutte le grandi orchestre del liscio della nostra terra, confermando la grande validita' del progetto Santa Balera, quello di portare giovani musicisti nella tradizione del liscio, mentre alle ore 21 salirà sul palco Roberta Cappelletti, con tutta la sua grande orchestra, una delle voci più amate del liscio italiano. Per l'occasione si festeggeranno i due anni dell'Accademia del Folklore Romagnolo che tanti giovani ha avvicinato al mondo del liscio con alcuni ospiti giovani e giovanissimi emersi proprio dalla scuola coordinata da Luca Medri, Roberta Cappelletti e Giordano Sangiorgi.



Lunedì 22 giugno spazio invece a “La Storia di Romagna” e alla parata delle scuole romagnole di ballo, in una serata dedicata alle tradizioni popolari e alla partecipazione collettiva, che vede tra i frontman anche Anna De Leo delle Emisurela, una grandissima serata da ballo per tutti. In apertura sara' presentato dal vivo il brano Festa FIgarola delle Emisurela con Lorenzo Kruger dei Nobraino, nuovo brano di nuovo liscio che fara' da sigla alla Festa Figarola che si terra' a Cesena il prossimo 4 luglio. Durante la serata si terra' la Parata delle Scuole di Ballo di 100 coppie verso i 100 anni del liscio con Le Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, New Dance Club e Formazione Danze Romagna.



Martedì 23 giugno chiusura affidata a Luca Bergamini, protagonista della serata finale della manifestazione, grande voce e grande orchestra del liscio capace di attirare un enorme pubblico di fans. Per l'occasione saranno celebrati i 50 anni di carriera dell'Agenzia Leardi da sempre vicina al mondo del liscio e del ballo.



Ogni sera, dalle ore 23, il programma continuerà con DJ set di liscio e musica caraibica.



La Liscio Street Parade si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi della Riviera Romagnola, con tre giorni di musica dal vivo, ballo e spettacolo nel cuore di Rimini.



Ingresso libero.