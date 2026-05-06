L’ISISS “Tonino Guerra” trionfa ancora: quarta vittoria nazionale alla Combiguru Challenge

Lo studente Matteo Severini e il professor Raffaele Dell’Aversana portano Novafeltria sul tetto d’Italia dell’alta formazione alberghiera

Ancora un grande risultato per l’ISISS “Tonino Guerra” di Novafeltria, che si conferma tra le eccellenze italiane nel settore alberghiero conquistando, per la quarta volta, la vittoria alla Combiguru Challenge, di Unox, la più importante competizione nazionale tra istituti alberghieri.

Protagonisti di questo straordinario successo sono lo studente Matteo Severini e il professor Raffaele Dell’Aversana, che hanno portato nuovamente sul gradino più alto del podio l’istituto marecchiese, distinguendosi per competenza, tecnica, creatività e professionalità.

Il risultato assume un valore ancora più significativo osservando il percorso costruito dall’istituto nel corso degli anni: su sette partecipazioni alla competizione nazionale, il “Tonino Guerra” ha conquistato quattro primi posti e un terzo posto, numeri che testimoniano continuità, qualità e un livello di preparazione ormai riconosciuto a livello nazionale.

La Combiguru Challenge rappresenta infatti uno degli appuntamenti più prestigiosi per gli istituti alberghieri italiani, mettendo alla prova tecnica, organizzazione, innovazione e capacità operative degli studenti.

Dietro a questi risultati ci sono impegno quotidiano, passione, sacrificio e una forte collaborazione tra docenti e studenti, elementi che negli anni hanno permesso all’ISISS “Tonino Guerra” di costruire una reputazione di assoluto livello nel panorama della formazione alberghiera italiana.

Grande soddisfazione quindi per tutta la comunità scolastica, che vede premiato ancora una volta il lavoro svolto con serietà e dedizione.

Un successo che conferma come il “Tonino Guerra” continui a rappresentare un punto di riferimento e un’eccellenza del territorio.

La vittoria alla Combiguru Challenge si inserisce in un momento particolarmente positivo per l’istituto. Solo pochi giorni fa, infatti, un altro importante risultato era arrivato dal concorso interregionale “Barman’s Got Talent”, svoltosi presso l’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini. In quell’occasione, la studentessa Elisabetta Romanelli ha conquistato uno straordinario secondo posto, sfiorando la vittoria per pochissimi punti e distinguendosi per talento, precisione tecnica ed eleganza espressiva. Con il suo cocktail “Crudelia”, a base di vodka aromatizzata al peperoncino, ha inoltre ottenuto il premio per il miglior storytelling e presentazione in lingua inglese e quello per la miglior guarnizione.

A questo si aggiunge un ulteriore riconoscimento ottenuto nell’ambito del concorso “No Waste – Cucinare senza sprechi”, promosso da Ausl Romagna in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Gli studenti dell’Istituto “Tonino Guerra” si sono distinti conquistando il premio per il miglior piatto per originalità e uso creativo degli ingredienti di recupero con la proposta “Noodles della nonna”, confermando ancora una volta attenzione, competenza e capacità di coniugare tecnica e valori fondamentali come il rispetto delle materie prime.



