L’Italia di Gattuso batte Israele 5-4: Tonali decide al 91’

Azzurri due volte sotto, Kean protagonista con una doppietta. Autogol di Locatelli e Bastoni complicano la serata, ma il successo tiene viva la corsa al Mondiale 2026

L’Italia di Gennaro Gattuso conquista tre punti fondamentali a Tel Aviv, superando Israele con un rocambolesco 5-4 e blindando il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Una partita dalle mille emozioni, in cui gli Azzurri sono andati due volte sotto, traditi anche da due autoreti, ma capaci di reagire fino al gol decisivo di Sandro Tonali al 91’.

Il match si apre in salita: Israele colpisce e approfitta di un’autorete di Locatelli per portarsi avanti. A tenere a galla l’Italia è Moise Kean, autore di una doppietta che ribalta momentaneamente il risultato. Nella ripresa Politano e Raspadori firmano il 3-2 e il 4-3, ma un’altra sfortunata deviazione — stavolta di Bastoni — regala agli avversari il pari.

Quando tutto sembrava indirizzato verso un pareggio, ci pensa Tonali: il centrocampista del Milan trova il guizzo vincente al 91’, regalando a Gattuso una vittoria preziosa che tiene vive le speranze di qualificazione diretta.

Oggi tocca all’Under 21: la squadra di Nunziata affronta la Macedonia nelle qualificazioni agli Europei, con l’obiettivo di seguire l’esempio dei “fratelli maggiori”.