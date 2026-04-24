L'Italia seconda agli Europei di Squash: in squadra anche un riccionese "adottivo"

Tra i protagonisti Lorenzo Staurengo. Anche il tecnico della nazionale vive a Riccione, il dg è di Rimini

L’Italia di squash chiude con un ottimo secondo posto i campionati Europei maschili a squadre di Terza Divisione a Kockelscheuer, in Lussemburgo. Un risultato che consente agli azzurri di salire di un gradino centrando la promozione in seconda divisione per il 2027.

Gli azzurri, che hanno schierato tra le loro fila il riccionese "adottivo" Lorenzo Staurengo, atleta vicentino che si allena da tre anni al Centro Tecnico Federale di Riccione, hanno ceduto solo in finale 3-1 al forte team ucraino. In precedenza l'Italia aveva superato nel girone eliminatorio Slovenia e Grecia (entrambe sconfitte 4-0), poi Croazia in semifinale per 3-1 e con identico punteggio i padroni di casa del Lussemburgo in semifinale,

A seguito della squadra anche il riminese Davide Babini, Direttore Generale Figs e l'allenatore Marcus Berrett che dal 2014 vive ed allena a Riccione.