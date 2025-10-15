Lite in casa a Milano, donna uccisa a coltellate: 52enne tenta il suicidio

Il delitto è avvenuto nel quartiere Gorla. L’uomo, ora ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, avrebbe avuto una relazione con la vittima

Tragedia nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla, a Milano. Una donna di 29 anni è stata uccisa a coltellate all’interno della propria abitazione da un uomo di 52 anni, che dopo l’aggressione avrebbe tentato di togliersi la vita.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’uomo, trovato in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato.

La Polizia di Stato, con l’intervento della Scientifica, sta effettuando i rilievi nell’abitazione per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo del delitto è giunto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, tra la vittima e l’aggressore – entrambi italiani – esisteva una relazione sentimentale. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno portato alla violenta lite culminata nel tragico epilogo.