Altarimini

Lite in casa a Milano, donna uccisa a coltellate: 52enne tenta il suicidio

Il delitto è avvenuto nel quartiere Gorla. L’uomo, ora ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, avrebbe avuto una relazione con la vittima

A cura di Glauco Valentini Redazione
15 ottobre 2025 09:43
Lite in casa a Milano, donna uccisa a coltellate: 52enne tenta il suicidio -
Nazionale
Condividi

Tragedia nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla, a Milano. Una donna di 29 anni è stata uccisa a coltellate all’interno della propria abitazione da un uomo di 52 anni, che dopo l’aggressione avrebbe tentato di togliersi la vita.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’uomo, trovato in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato.

La Polizia di Stato, con l’intervento della Scientifica, sta effettuando i rilievi nell’abitazione per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo del delitto è giunto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, tra la vittima e l’aggressore – entrambi italiani – esisteva una relazione sentimentale. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno portato alla violenta lite culminata nel tragico epilogo.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini