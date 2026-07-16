Lite in discoteca, influencer condannata: multa da 3.750 euro

Secondo l'accusa, avrebbe aggredito una ragazza per motivi di gelosia

È stata condannata a 5 mesi per lesioni personali, pena convertita in una multa di 3.750 euro, una influencer riminese di quasi 30 anni, coinvolta in una lite avvenuta il 19 ottobre scorso in un locale di Bologna. Secondo l'accusa, avrebbe aggredito una ragazza per motivi di gelosia, colpendola e lanciandole contro un calice di vino, provocandole una ferita alla mano con lesione di un tendine.

La difesa, affidata all'avvocato Andrea Muratori, respinge la ricostruzione dell'accusa e sostiene che l'influencer sia stata la prima a subire un'aggressione. Secondo il legale, la donna si sarebbe ferita accidentalmente durante il parapiglia. L'imputata ha annunciato opposizione al decreto penale di condanna per chiedere che la vicenda venga riesaminata.