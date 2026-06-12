Lite in famiglia e misure di avvicinamento violate, fermata una 48enne

Una donna non rispetta l’allontanamento dalla casa familiare dopo una lite domestica

I Carabinieri di Cattolica hanno arrestato una donna di 48 anni residente nella Valconca, per violazione delle misure di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento disposte a suo carico.

Il provvedimento era stato emesso poche ore prima, dopo l’intervento dei militari in seguito a una violenta lite domestica tra la donna e il figlio convivente. Un forte clima di tensione con entrambi soccorsi dai sanitari per lievi ferite.

La 48enne era stata denunciata per ipotesi di maltrattamenti in ambito familiare e sottoposta alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa e del divieto di contatto con il figlio.

Nel pomeriggio del giorno successivo, però, i Carabinieri sono tornati presso l’abitazione, dove hanno accertato la presenza della donna nonostante le restrizioni imposte.

A quel punto è scattato l’arresto in flagranza per la violazione del provvedimento, dopo il suo rientro non autorizzato nell’abitazione.