Lite in stazione, ferisce un uomo con un coccio di bottiglia: condannato a 3 anni e mezzo

Cade l'accusa di tentato omicidio

Condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il 53enne marocchino accusato di aver ferito con un coccio di bottiglia un 48enne pugliese durante una lite scoppiata il 15 luglio dello scorso anno in piazzale Cesare Battisti, davanti alla stazione ferroviaria. La gup Raffaella Ceccarelli ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate.

L'aggressione avvenne al culmine di una discussione per futili motivi tra alcune persone che si conoscevano. La vittima fu colpita al collo e trasportata in codice rosso all'ospedale Infermi, dove venne operata d'urgenza. La successiva consulenza medico-legale ha però escluso che la ferita fosse potenzialmente mortale.

L'imputato, che aveva ammesso di aver colpito il 48enne sostenendo di non aver avuto intenzione di ucciderlo, si trova tuttora detenuto ai Casetti.