Lite per il parcheggio a San Marino: donna colpisce automobilista con un pugno

L'uomo, un 40enne sammarinese, è finito in ospedale

Un 40enne sammarinese è finito in ospedale, poi dimesso con prognosi di pochi giorni, dopo una lite avvenuta nel pomeriggio di Pasqua (domenica 5 aprile), nel parcheggio 6 del centro storico del Titano. A riportare la notizia è la tv di stato sammarinese. Sui fatti accertamenti a opera della Polizia Civile: secondo una prima ricostruzione, il 40enne è stato colpito con un pugno da una 50enne dell'Est Europa. Tutto è nato per un diverbio legato a un parcheggio: la donna era in piedi a tenere occupato il posto in attesa dell'auto del suo compagno, il 40enne invece ha cercato di parcheggiare in retromarcia. A quel punto, vedendo la vettura venire verso di lei, la 50enne ha colpito l'auto con dei pugni. L'automobilista è sceso e il diverbio sarebbe degenerato in un'aggressione, con il pugno sferrato dalla donna.