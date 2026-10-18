Lite per un complimento alla fidanzata, 27enne ferito alla schiena con un coccio di bottiglia

Aggressione nella notte a Riccione: il giovane, in vacanza con la fidanzata, è stato ferito da un gruppo di ragazzi poi fuggiti in auto

Una serata di vacanza si è trasformata in un episodio di violenza nella notte tra sabato e domenica a Riccione. Un turista di 27 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, è rimasto ferito alla schiena con un coccio di bottiglia durante una lite scoppiata per alcuni apprezzamenti volgari rivolti alla sua fidanzata. L'episodio è avvenuto poco prima delle 2, dalle parti di viale Verdi. La coppia, arrivata nella Perla Verde per trascorrere il weekend, stava tornando a piedi in hotel quando è stata avvicinata da un gruppetto di giovani, pare di nazionalità albanese. Secondo una prima ricostruzione, alcuni componenti del gruppo avrebbero rivolto alla ragazza complimenti insistenti e volgari. Il fidanzato, inizialmente, avrebbe cercato di ignorare le provocazioni, ma poi avrebbe risposto alle parole dei giovani. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, con il gruppo che avrebbe circondato la coppia assumendo un atteggiamento minaccioso. Nel tentativo di difendere la fidanzata, il 27enne è stato colpito alla schiena con un coccio di bottiglia, riportando una ferita nella zona delle scapole. Per fortuna, le lesioni si sono rivelate lievi. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione, dove è arrivato in codice verde. Nel frattempo, gli aggressori si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, il gruppo sarebbe fuggito a bordo di un'auto nera. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato ricerche nella zona per rintracciare i responsabili, senza però riuscire a individuarli. Restano da chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e identificare i giovani coinvolti nell'aggressione.