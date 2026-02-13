Lite tra “maestri spirituali”: a processo per aver dato della "perfida" alla collega

Divulgatore di induismo a processo a Rimini

Una disputa nata sul web tra due divulgatori di spiritualità indiana approda davanti al giudice. Protagonisti: un 75enne siciliano, attivo su YouTube con contenuti sull’induismo, e un’artista residente nel riminese che si presenta come “viaggiatrice dei mondi dello spirito”.

Secondo la denuncia della donna, il guru l’avrebbe definita online “ambiziosa e perfida”, superando – a suo dire – i limiti della critica. Per questo è scattata la querela, che ha già portato a un decreto penale di condanna da 400 euro, impugnato dall’uomo tramite l’avvocato Andrea Muratori.

La difesa sostiene che si sia trattato di semplici opinioni rivolte a una figura pubblica del settore spirituale. Sarà ora il giudice monocratico a stabilire se quelle parole rientrino nel diritto di critica o configurino diffamazione.