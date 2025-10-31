Litfiba, grande ritorno in tour per i 40 anni del disco "17 Re": chiusura a Bellaria Igea Marina

Il concerto al Beky Bay in programma il 15 agosto 2026

Il nuovo tour dei Litfiba avrà come tappa conclusiva Bellaria Igea Marina, appuntamento il 15 agosto 2026 al Beky Bay. I Litfiba, guidati da Piero Pelù, torneranno sul palco con la formazione originale per celebrare i 40 anni di 17 Re, il disco che ha segnato una svolta nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni '80, 17 Re fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a Desaparecido e Litfiba 3. Il tour partirà da Perugia il 27 giugno. Questi gli appuntamenti: 27 giugno Perugia, 30 giugno Padova, 2 luglio Bari, 4 luglio Pescara, 7 luglio Milano, 9 luglio Villafranca (VR), 11 luglio Asti, 14 luglio Genova, 16 luglio Roma, 18 luglio Servigliano (FM), 21 luglio Bologna, 23 luglio Firenze, 25 luglio Cosenza, 28 luglio Napoli, 1 agosto Alghero, 4 agosto Catania, 7 agosto Melpignano (LE), 11 agosto Palmanova (UD), 13 agosto Forte dei Marmi (LU), 15 agosto Bellaria Igea Marina.