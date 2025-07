Litiga con la cameriera e lancia un bicchiere addosso a una cliente: arrestato 23enne

L'episodio è avvenuto fuori da un locale del centro di Cattolica. L'uomo teneva in mano una bottiglia di vetro rotta

Nella notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta all’esterno di un locale del centro cittadino. L’episodio si è verificato nel contesto di una lite scoppiata per futili motivi.

Erano da poco passate le 3:30 quando la Centrale Operativa della Compagnia di Riccione ha ricevuto una segnalazione relativa a un avventore molesto. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato una donna ferita al polso, la quale ha riferito di essere stata colpita con un bicchiere di vetro da un individuo che si era appena dato alla fuga.

Grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare il sospettato mentre tentava di allontanarsi a piedi, nel tentativo di eludere il controllo. Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di ricostruire l’accaduto: poco prima, il giovane aveva avuto un acceso diverbio con una dipendente del locale, alla quale aveva rivolto gravi offese di natura discriminatoria, accompagnate da minacce.

Una cliente, testimone della scena, era intervenuta in difesa della dipendente, ma l’uomo, per tutta risposta, aveva impugnato una bottiglia di vetro rotta, minacciando i presenti, e infine aveva scagliato un calice contro la donna intervenuta, colpendola al polso e provocandole una ferita poi medicata al Pronto Soccorso di Riccione.

Raccolte le testimonianze, repertate le tracce ematiche e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno proceduto all’arresto del 23enne in flagranza di reato per lesioni aggravate. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cattolica, in attesa del rito direttissimo.