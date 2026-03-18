Litigio tra conviventi a Montefiore Conca, l'opposizione attacca: "Auto medica arrivata tardi"

Sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118

Nella notte tra lunedì e martedì (16-17 marzo) i Carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di La Falda, nel comune di Montefiore Conca, a seguito del litigio scoppiato tra due conviventi. Al loro arrivo, gli operatori dell'Arma hanno riscontrato una situazione di tensione e agitazione, ed è intervenuto anche il personale del 118. Non risulterebbero lesioni per la donna e al momento non sono state formalizzate denunce. Per i consiglieri di opposizione del movimento politico "Patto per il nord", Vallì Cipriani, Emanuela Benvenuti e Simone Mazzi, si è trattata di "una notte di violenza inaudita" e nella concitazione del litigio l'uomo avrebbe spinto la donna facendola cadere dalle scale. I consiglieri evidenziano "la gravità del trauma riportata dalla donna, caduta dalle scale". Ringraziati i Carabinieri per il pronto intervento, riferiscono di un ritardo nei soccorsi, circa 45 minuti dalla chiamata per l'arrivo dell'auto medica. "È inaccettabile che l'entroterra della Valconca sia lasciato così sguarnito di presidi medici d'emergenza. Chiediamo risposte chiare ai vertici dell'Ausl: la sicurezza sanitaria non può essere un lusso per pochi".