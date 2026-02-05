“Liturgia viva per uomini vivi”, incontro a Rimini con Marcello Zammarchi

Giovedì 5 febbraio l’incontro “Liturgia viva per uomini vivi” tra studio, spiritualità e attualità

Giovedì 5 febbraio, alle 20,45, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro (via Covignano 265, Rimini), si terrà l’incontro dal titolo “Liturgia viva per uomini vivi”.

Protagonista della serata sarà Marcello Zammarchi, autore del volume Liturgia viva per uomini vivi. La partecipazione attiva dei fedeli nell’opera del card. Giacomo Lercaro (Edizioni CLV).

Originario di Savignano sul Rubicone (FC), il prof. Zammarchi ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna, la Licenza e il Dottorato presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova. Già direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano di Rimini, è da dieci anni docente di Liturgia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” e da cinque docente di Religione presso il Liceo “A. Volta – F. Fellini” di Riccione (RN). Ha all’attivo diverse pubblicazioni in ambito liturgico.

Con l’autore dialogheranno Elena Massini (Pontificia Università Salesiana di Roma, presidente dell’Associazione Professori di Liturgia) e Anna Morena Baldacci (Pontificia Università Salesiana di Torino).

Spiega l’autore:

“La liturgia può sembrare un tema di nicchia o appannaggio esclusivo dei preti, ma in realtà riguarda tutti e tutte noi. Un ritorno a una partecipazione numerosa e attiva alla vita ecclesiale sarà possibile nel momento in cui le comunità torneranno a essere vere esperienze di vita fraterna e condivisa. Tutti siamo coinvolti in questo progetto, perché tutti siamo parte di una grande e meravigliosa famiglia, talvolta segnata da contrasti, divisioni e ferite, ma sempre desiderosa di sedersi a quella tavola per ascoltare una Parola di vita e costruire comunione. Ecco perché l’opera del card. Lercaro merita di essere conosciuta e approfondita, affinché ciascuno possa vivere l’esperienza ecclesiale sentendosi pienamente a casa”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca diocesana “E. Biancheri”.